يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية، مواجهة قوية في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تجمع بين منتخبي مالي وتونس.

ويلاقي المنتخب التونسي نظيره منتخب مالي، يوم السبت المقبل الموافق 3 يناير المقبل 2026، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتحمل مواجهات مالي وتونس، ذكريات كبيرة ومختلفة ولعل أبرز هذه الذكريات ما حدث في عام 2022، في مباراة الفريقين بكأس أمم أفريقيا عام 2021.

مباراة انتهت مرتين واحتجاجات تونسية

وفي يناير من عام 2022، كان منتخب تونس على موعد مع مواجهة قوية أمام نظيره المالي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وبحلول الدقيقة 85 من عمر المباراة فاجأ الحكم الزامبي جاني سيكازوي لاعبي المنتخبين، بعدما أطلق صافرة نهاية المباراة وسط حالة من الدهشة من الجانبين، حيث كان يتبقى 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، بخلاف ما سيتم احتسابه من وقت بدل ضائع.

وكان الحكم أطلق صافرة النهاية، في الدقيقة 85، بسبب عطل في الساعة الخاصة به، قبل أن يعود إلى الملعب ويكمل الوقت المتبقي من اللقاء بشكل طبيعي.

وعاد الحكم لإثارة الجدل كرة آخرى في اللقاء، بعدما أطلق صافرة النهاية بشكل نهائي، في الدقيقة 89.45 ثانية، أي قبل نهاية الوقت الأصلي، بجانب عدم احتساب أي دقيقة وقت بدل ضائع، على الرغم من التوقف أكثر من مرة في اللقاء آنذاك.

وشهدت مباراة تونس ومالي آنذاك، اعتراضات قوية من الجانب التونسي، بسبب إنهاء الحكم المباراة قبل وقتها الأصلي.

وقرر الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت، وبعد ما يقرب من 20 دقيقة من نهاية المباراة وتواجد لاعبي تونس في غرف الملابس، استكمال المباراة ولعب 3 دقائق فقط، بواقع دقيقة من الوقت الأصلي ودقيقتين وقت بدل ضائع وهو ما رفضه الجانب التونسي ورفض العودة إلى أرضية الملعب.

وقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم آنذاك احتجاجا إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، مطالبا بإعادة المباراة، إلا أن هذا الطلب وبل بالرفض من الكاف.

والجدير بالذكر، أن مباراة مالي وتونس آنذاك، انتهت لصالح منتخب مالي بهدف دون مقابل في كأس أمم أفريقيا 2021.

