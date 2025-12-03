يشارك في بطولة كأس العالم 2026، أكثر من 1200 لاعب، في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، واستعرضت شبكة "ذا أثيليتك"، قائمة تضم أفضل 100 لاعب بالبطولة.

ومن بين هؤلاء اللاعبون، الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي تفوق على الفرنسي عثمان ديمبلي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، فيما جاء المصري الآخر عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في مركز صادم.

وجاءت قائمة أفضل 100 لاعب في كأس العالم كالآتي:

1- كيليان مبابي (فرنسا)

2- إيرلينج هالاند (النرويج)

3- لامين يامال (إسبانيا)

4- هاري كين (إنجلترا)

5- بيدري (إسبانيا)

6- جود بيلينجهام (إنجلترا)

7- فينيسيوس جونيور (البرازيل)

8- لونيل ميسي (الأرجنتين)

9- دي بروين (بلجيكا)

10- جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)

11- فيرجيل فان ديك (هولندا)

12-رودري (إسبانيا)

13- فيتينيا (البرتغال)

14- رافينيا (البرازيل)

15- لويس دياز (كولومبيا)

16- بوكايو ساكا (إنجلترا)

17- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

18- ديكلان رايس (إنجلترا)

19- محمد صلاح (مصر)

20-عثمان ديمبيلي (فرنسا)

21- مويسيس كايسيدو (الإكوادور)

22- أشرف حكيمي (المغرب)

23- جابرييل (البرازيل)

24-مايكل أوليس (فرنسا)

25-كريستيانو رونالدو (البرتغال)

26- تيبو كورتوا (بلجيكا)

27- فالفيردي (أوروجواي)

28- جوشوا كيميش (ألمانيا)

29- برونو فرنانديز (البرتغال)

30- أردا جولر (تركيا)

31- أليساندرو باستوني (إيطاليا)

32- جوليان ألفاريز (الأرجنتين)

33-لوكا مودريتش (كرواتيا)

34- جمال موسيالا (ألمانيا)

35- نونو مينديز (البرتغال)

36- فرينكي دي يونج (هولندا)

37- سون هيونج مين (كوريا الجنوبية)

38- ساديو ماني (السنغال)

39- كريستيان بوليسيتش (الولايات المتحدة)

40-جرانيت تشاكا (سويسرا)

41- ويليام صليبا (فرنسا)

42- أليسون (البرازيل)

43- ألفونسو ديفيز (كندا)

44- جواو نيفيس (البرتغال)

45-برونو جيماريش (البرازيل)

46- فلوريان ويرتز (ألمانيا)

47- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين)

48- أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين)

49-روبن دياز (البرتغال)

50- أنطونيو روديجر (ألمانيا)

51- مهدي طارمي (إيران)

52-كودي جاكبو (هولندا)

53-مارتن أوديجارد (النرويج)

54-إنزو فرنانديز (الأرجنتين)

55- جيريمي دوكو (بلجيكا)

56- يوسكو جفارديول (كرواتيا)

57- ريان جرافنبرتش (هولندا)

58- ويليان باتشو (الإكوادور)

59- ماركينيوس (البرازيل)

60-ترينت ألكسندر أرنولد (إنجلترا)

61- جول كوندي (فرنسا)

62- مايك ماينيان (فرنسا)

63- نيكولو باريلا (إيطاليا)

64- رياض محرز (الجزائر)

65- إميليانو مارتينيز (الأرجنتين)

66- ديزاير دويه (فرنسا)

67- برادلي باركولا (فرنسا)

68- سكوت ماكتوميناي (اسكتلندا)

69-كول بالمر (إنجلترا)

70- فيل فودين (إنجلترا)

71- محمد قدوس (غانا)

72- نيكو ويليامز (إسبانيا)

73- أوريليان تشواميني (فرنسا)

74- كاي هافرتز (ألمانيا)

75- ماركوس تورام (فرنسا)

76- جافي (إسبانيا)

77-داني أولمو (إسبانيا)

78-عمر مرموش (مصر)

79- ساندرو تونالي (إيطاليا)

80- تيجاني ريندرز (هولندا)

81- أنطوان سيمينيو (غانا)

82- عثمان ديوماندي (ساحل العاج)

83- إبراهيم دياز (المغرب)

84- تشافي سيمونز (هولندا)

85- رافائيل لياو (البرتغال)

86- عبد القادر خوسانوف (أوزبكستان)

87- مارتن زوبيمندي (إسبانيا)

88- إدواردو كامافينجا (فرنسا)

89- باو كوبارسي (إسبانيا)

90- مارك أندريه تير شتيجن (ألمانيا)

91- نيكولاس جاكسون (السنغال)

92- استيفاو (البرازيل)

93- رودريجو (البرازيل)

94- هوجو إيكيتيكي (فرنسا)

95- ألكسندر بافلوفيتش (ألمانيا)

96- دين هويسن (إسبانيا)

97- جيلبرتو مورا (المكسيك)

98- كاورو ميتوما (اليابان)

99- ماثيوس كونيا (البرازيل)

100- تاكيفوسا كوبو (اليابان)