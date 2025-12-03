مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

0 0
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

صلاح يتفوق على أفضل لاعب بالعالم ومركز صادم لمرموش.. أفضل 100 لاعب في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

04:45 م 03/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مرموش وصلاح ومصطفى محمد
  • عرض 18 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 18 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (4)
  • عرض 18 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (2)
  • عرض 18 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن
  • عرض 18 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشارك في بطولة كأس العالم 2026، أكثر من 1200 لاعب، في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، واستعرضت شبكة "ذا أثيليتك"، قائمة تضم أفضل 100 لاعب بالبطولة.

ومن بين هؤلاء اللاعبون، الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي تفوق على الفرنسي عثمان ديمبلي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، فيما جاء المصري الآخر عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في مركز صادم.

وجاءت قائمة أفضل 100 لاعب في كأس العالم كالآتي:

1- كيليان مبابي (فرنسا)

2- إيرلينج هالاند (النرويج)

3- لامين يامال (إسبانيا)

4- هاري كين (إنجلترا)

5- بيدري (إسبانيا)

6- جود بيلينجهام (إنجلترا)

7- فينيسيوس جونيور (البرازيل)

8- لونيل ميسي (الأرجنتين)

9- دي بروين (بلجيكا)

10- جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)

11- فيرجيل فان ديك (هولندا)

12-رودري (إسبانيا)

13- فيتينيا (البرتغال)

14- رافينيا (البرازيل)

15- لويس دياز (كولومبيا)

16- بوكايو ساكا (إنجلترا)

17- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

18- ديكلان رايس (إنجلترا)

19- محمد صلاح (مصر)

20-عثمان ديمبيلي (فرنسا)

21- مويسيس كايسيدو (الإكوادور)

22- أشرف حكيمي (المغرب)

23- جابرييل (البرازيل)

24-مايكل أوليس (فرنسا)

25-كريستيانو رونالدو (البرتغال)

26- تيبو كورتوا (بلجيكا)

27- فالفيردي (أوروجواي)

28- جوشوا كيميش (ألمانيا)

29- برونو فرنانديز (البرتغال)

30- أردا جولر (تركيا)

31- أليساندرو باستوني (إيطاليا)

32- جوليان ألفاريز (الأرجنتين)

33-لوكا مودريتش (كرواتيا)

34- جمال موسيالا (ألمانيا)

35- نونو مينديز (البرتغال)

36- فرينكي دي يونج (هولندا)

37- سون هيونج مين (كوريا الجنوبية)

38- ساديو ماني (السنغال)

39- كريستيان بوليسيتش (الولايات المتحدة)

40-جرانيت تشاكا (سويسرا)

41- ويليام صليبا (فرنسا)

42- أليسون (البرازيل)

43- ألفونسو ديفيز (كندا)

44- جواو نيفيس (البرتغال)

45-برونو جيماريش (البرازيل)

46- فلوريان ويرتز (ألمانيا)

47- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين)

48- أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين)

49-روبن دياز (البرتغال)

50- أنطونيو روديجر (ألمانيا)

51- مهدي طارمي (إيران)

52-كودي جاكبو (هولندا)

53-مارتن أوديجارد (النرويج)

54-إنزو فرنانديز (الأرجنتين)

55- جيريمي دوكو (بلجيكا)

56- يوسكو جفارديول (كرواتيا)

57- ريان جرافنبرتش (هولندا)

58- ويليان باتشو (الإكوادور)

59- ماركينيوس (البرازيل)

60-ترينت ألكسندر أرنولد (إنجلترا)

61- جول كوندي (فرنسا)

62- مايك ماينيان (فرنسا)

63- نيكولو باريلا (إيطاليا)

64- رياض محرز (الجزائر)

65- إميليانو مارتينيز (الأرجنتين)

66- ديزاير دويه (فرنسا)

67- برادلي باركولا (فرنسا)

68- سكوت ماكتوميناي (اسكتلندا)

69-كول بالمر (إنجلترا)

70- فيل فودين (إنجلترا)

71- محمد قدوس (غانا)

72- نيكو ويليامز (إسبانيا)

73- أوريليان تشواميني (فرنسا)

74- كاي هافرتز (ألمانيا)

75- ماركوس تورام (فرنسا)

76- جافي (إسبانيا)

77-داني أولمو (إسبانيا)

78-عمر مرموش (مصر)

79- ساندرو تونالي (إيطاليا)

80- تيجاني ريندرز (هولندا)

81- أنطوان سيمينيو (غانا)

82- عثمان ديوماندي (ساحل العاج)

83- إبراهيم دياز (المغرب)

84- تشافي سيمونز (هولندا)

85- رافائيل لياو (البرتغال)

86- عبد القادر خوسانوف (أوزبكستان)

87- مارتن زوبيمندي (إسبانيا)

88- إدواردو كامافينجا (فرنسا)

89- باو كوبارسي (إسبانيا)

90- مارك أندريه تير شتيجن (ألمانيا)

91- نيكولاس جاكسون (السنغال)

92- استيفاو (البرازيل)

93- رودريجو (البرازيل)

94- هوجو إيكيتيكي (فرنسا)

95- ألكسندر بافلوفيتش (ألمانيا)

96- دين هويسن (إسبانيا)

97- جيلبرتو مورا (المكسيك)

98- كاورو ميتوما (اليابان)

99- ماثيوس كونيا (البرازيل)

100- تاكيفوسا كوبو (اليابان)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ومرموش محمد صلاح عمر مرموش أفضل 100 لاعب في كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المالية: تطبيق حزمة ضريبية جديدة مطلع يناير - تفاصيل
رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تحويل للنيابة.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف
"الإدارية العليا" تستقبل 110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة