"طبخ لنيمار".. قصة طباخ كريستيانو رونالدو في النصر

أفجع الموت طباخ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، المغربي محمد القدميري، بوفاة والده، وفقا لموقع "شوف" المغربي.

من هو محمد الشريف القدميري؟

المغربي محمد الشريف القدميري، الطباخ الخاص لنادي النصر السعودي، بدأ عمله في المغربي قبل أن يتجه للعمل في السعودية، وبالتحديد ضمن صفوف نادي النصر.

ولم يكن دور محمد القدميري مقتصرا على إعداد الطعام فقط، بل ربطته علاقة قوية بلاعبي الفريق، وظهر ذلك عندما احتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده، في أغسطس الماضي.

ومن بين اللاعبين الذين ربطتهم علاقة قوية بطباخ النصر، مواطنه المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الشباب الحالي.

وقال محمد القدميري، في حوار سابق: "طبخت لنيمار في منزل ساديو ماني طعام مغربي "الكسكس والطاجين" ورونالدو قبل رأس ياسين بونو وقال له إنت فخر المغرب".

اقرأ أيضًا:

يفقد 15 لاعبا.. مدرب الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية



"لم يحققه صلاح".. إنجاز تاريخي لهالاند بالدوري الإنجليزي





