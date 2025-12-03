مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

"طبخ لنيمار".. قصة طباخ كريستيانو رونالدو في النصر

كتب : هند عواد

11:14 ص 03/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رونالدو والطباخ الخاص به
  • عرض 4 صورة
    طباخ كريستيانو رونالدو (2)
  • عرض 4 صورة
    طباخ كريستيانو رونالدو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفجع الموت طباخ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، المغربي محمد القدميري، بوفاة والده، وفقا لموقع "شوف" المغربي.

من هو محمد الشريف القدميري؟

المغربي محمد الشريف القدميري، الطباخ الخاص لنادي النصر السعودي، بدأ عمله في المغربي قبل أن يتجه للعمل في السعودية، وبالتحديد ضمن صفوف نادي النصر.

ولم يكن دور محمد القدميري مقتصرا على إعداد الطعام فقط، بل ربطته علاقة قوية بلاعبي الفريق، وظهر ذلك عندما احتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده، في أغسطس الماضي.

ومن بين اللاعبين الذين ربطتهم علاقة قوية بطباخ النصر، مواطنه المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الشباب الحالي.

وقال محمد القدميري، في حوار سابق: "طبخت لنيمار في منزل ساديو ماني طعام مغربي "الكسكس والطاجين" ورونالدو قبل رأس ياسين بونو وقال له إنت فخر المغرب".

اقرأ أيضًا:

يفقد 15 لاعبا.. مدرب الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

"لم يحققه صلاح".. إنجاز تاريخي لهالاند بالدوري الإنجليزي


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طباخ كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو النصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بلغوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة