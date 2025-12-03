مباريات الأمس
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

"لقد فقدت شعري".. تعليق طريف من جوارديولا بعد الفوز على فولهام في مباراة الـ " 9 أهداف"

كتب : مصطفى الجريتلي

09:48 ص 03/12/2025
مازح المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الحضور بالمؤتمر الصحفي عقب مباراتهم أمام نظيرهم فولهام.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وفولهام

مانشستر سيتي فاز بخماسية مقابل أربعة أهداف على مستضيفه فولهام خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ووجه جوارديولا سؤالاً للحضور بالمؤتمر الصحفي:"هل استمتعتم بالمباراة؟.. لقد فقدت شعري بسببها ولكن هذه هي الكرة في الدوري الإنجليزي".

وأوضح المدرب الإسباني أنه لا يعرف ما إذا كان الهداف النرويجي بصفوف سيتي، هالاند أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن صاحب الـ25 عاماً ضمن أفضل المهاجمين وليس الأفضل.

وأتم المدرب صاحب الـ 54 عاماً تصريحاته بقوله:"هالاند أرقامه مذهلة والأرقام هي الفيصل ولا يمكن النقاش حولها وسعيد جدًا من أجله".

ويتألق هالاند خلال الموسم الجاري مع سيتي إذ شارك بـ 19 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 3.

