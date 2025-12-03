مواعيد مباريات كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة
كتب : مصراوي
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، العديد من المباريات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر موسم 2025، ضمن مواجهات الجولة الأولى.
وتقام اليوم ثلاثة مباريات ضمن البطولة من أبرزهم: مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره السوداني.
مواعيد مباريات كأس العرب اليوم
الجزائر ضد السودان - 2:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1
العراق ضد البحرين - 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2
الأردن ضد الإمارات - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1
