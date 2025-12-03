"توج بالأفضل في آسيا".. قصة لاعب شارك مع منتخب مصر والكويت

تقام اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، العديد من المباريات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر موسم 2025، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

وتقام اليوم ثلاثة مباريات ضمن البطولة من أبرزهم: مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره السوداني.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم

الجزائر ضد السودان - 2:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

العراق ضد البحرين - 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2

الأردن ضد الإمارات - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

