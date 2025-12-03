مباريات الأمس
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

إعلان

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

05:30 ص 03/12/2025
كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، العديد من المباريات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر موسم 2025، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

وتقام اليوم ثلاثة مباريات ضمن البطولة من أبرزهم: مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره السوداني.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم

الجزائر ضد السودان - 2:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

العراق ضد البحرين - 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2

الأردن ضد الإمارات - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

إعلان

