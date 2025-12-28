مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

1 1
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

"فوز الجزائر والسودان".. جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب- يوسف محمد:

11:10 م 28/12/2025

كأس الأمم الأفريقية

اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل.

وتضم المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، 4 منتخبات وهم: "الجزائر، بوركينا فاسو، السودان وغينيا الاستوائية".

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، جمعهم من مباراتين، ليضمن الصعود رسميا إلى الدور المقبل من البطولة.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي:

1- الجزائر، مباراتين، 6 نقاط

2- بوركينا فاسو، مباراتين، 3 مباريات

3- السودان، مباراتين، 3 نقاط

4- غينيا الاستوائية، مباراتين، دون أي رصيد من النقاط

كأس الأمم الأفريقية السودان الجزائر

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

