اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل.

وتضم المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، 4 منتخبات وهم: "الجزائر، بوركينا فاسو، السودان وغينيا الاستوائية".

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، جمعهم من مباراتين، ليضمن الصعود رسميا إلى الدور المقبل من البطولة.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي:

1- الجزائر، مباراتين، 6 نقاط

2- بوركينا فاسو، مباراتين، 3 مباريات

3- السودان، مباراتين، 3 نقاط

4- غينيا الاستوائية، مباراتين، دون أي رصيد من النقاط

أقرأ أيضًا:

رسميا.. عقوبات قوية من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر

أول رد من الزمالك على فسخ عقد محمود بنتايج للمرة الثانية