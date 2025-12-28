أكد شكري الخطوي، مدرب منتخب تونس الأولمبي السابق، أن المنتخب التونسي قدم بداية قوية في بطولة كأس أمم أفريقيا، وأن جميع المنتخبات متقاربة في المستوى وهو ما يؤكد على قوة هذه النسخة.

وحرص موقع مصراوي، على إجراء حوار مع شكري الخطور مدرب منتخب تونس الأولمبي السابق للحديث عن رأيه في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمنتخبات المرشحة لحصد لقب النسخة الجارية من البطولة.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "نيجيريا، تنزانيا، أوغندا، وتمكن من تحقيق الفوز بالجولة الأولي وتعادل في المباراة الثانية.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى مستوى البطولة بعد الجولة الأولى؟

أرى أن البطولة قوية والمستويات متقاربة بين أغلب المنتخبات، وكل فريق يحاول ترك بصمته منذ البداية.

الكثير من المنتخبات ظهرت بشكل جيد فنيًا وتكتيكيًا، ما يجعل المنافسة مفتوحة حتى الأدوار المتقدمة، خاصة مع طبيعة كأس أفريقيا التي دائمًا ما تحمل مفاجآت.

كيف تقيم أداء منتخب تونس في البطولة؟

المنتخب التونسي قدم مباريات ممتازة على المستويين الفني والتكتيكي، كانت هناك تخوفات قبل المباراة الأولي بسبب عقدة المباراة الافتتاحية، خصوصًا أننا منذ 12 سنة لم نحقق الفوز في أول مباراة، لكن المنتخب كان جاهزًا بشكل واضح، ليس فقط بدنيًا وفنيًا بل ذهنيًا أيضًا.

السيطرة المبكرة وتسجيل هدف في أول عشر دقائق منح اللاعبين ثقة كبيرة، وجعلهم أكثر استقرارًا طوال اللقاء.

من ترى أنه النجم الأبرز في المنتخب التونسي حاليًا؟

الجمهور التونسي يعول على مجموعة من اللاعبين وليس لاعبًا واحدًا فقط، لكن دائمًا هناك عناصر تمنح الإضافة بقدراتها، سواء من حيث التأثير داخل الملعب أو الحضور الذهني، وهو ما ظهر بشكل واضح في المباراة الأولى.

هل هناك ملاحظات يجب معالجتها قبل المباريات القادمة؟

رغم الأداء الممتاز، فإن أي منتخب يحتاج دائمًا لمزيد من التركيز والتطوير في قادم المباريات.

المهم هو الحفاظ على نفس الروح، ونفس الرغبة في الانتصار، مع معالجة أي تفاصيل بسيطة قد تظهر خلال مشوار البطولة.

من المنتخب الأكثر خطورة على تونس داخل المجموعة؟

كل مباراة لها حساباتها، وكل منتخب يمتلك نقاط قوة يمكن أن تشكل خطورة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب، لذلك يجب احترام جميع المنافسين والتركيز في كل مواجهة.

من تتوقع أن يصل إلى المباراة النهائية؟

بعد متابعة مباريات البطولة حتى الآن، أرى أن منتخبات تونس، مصر، المغرب، الجزائر والسنغال هي الأقرب للذهاب بعيدًا في البطولة، وقد يكون النهائي بين أحد هذه المنتخبات، مع التأكيد أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات دائمًا.

هل شاهدت مفاجآت في الجولة الأولى؟

حتى الآن، الأمور كانت في إطار المتوقع إلى حد كبير، لكن البطولة ما زالت في بدايتها، ومن الطبيعي أن نرى مفاجآت مع تقدم الأدوار لأن كأس أفريقيا دائمًا ما تحمل سيناريوهات غير متوقعة.

