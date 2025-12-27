تحدثت الحكمة الدولية السابقة نعمة رشاد، أول سيدة تحكم في مباراة للرجال بالدوري المصري، عن 3 حالات تحكيمية مثيرة للجدل، شهدتها مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ليحسم الفراعنة تأهلهم إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

"غرفة الفار مع نعمة رشاد"، هي سلسلة يقدمها مصراوي طوال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية، تتحدث خلالها نعمة رشاد عن أبرز الحالات التحكيمية في البطولة.

وقالت نعمة رشاد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحالة الأولى ركلة جزاء منتخب مصر، كرة واضحة جدا لاعب جنوب أفريقيا مد يده إلى وجه صلاح ونجح في وصول اليد بل أن إصبعه دخل في عين صلاح، مما أفقد المهاجم القدرة على الوصول للكرة وهذا نوع من أنواع التهور والكرة استوجبت إنذار".

وأضافت: "الكرة الثانية التي كان سيتم احتسابها لمسة يد من الخارج لصالح منتخب جنوب أفريقيا، هنا غرفة تقنية الفيديو تتدخل في حالة واحدة، بأنها تخبر الحكم الكرة من الداخل أم الخارج، والفار تعامل بذكاء وبالفعل استدعى الحكم، لكنه أخبره بأنه لا يوجد تعمد للمسة اليد على ياسر إبراهيم، اللاعب سقط على الأرض ووضع يده لحماية نفسه، فالكرة اصطدمت بيده وهذه الحالة تسمى في القانون وضع اليد داعم للجسم، ولا نحاسب اللاعب عليها، يده جزء من جسمه".

واختتمت نعمة رشاد: "بالنسبة لطرد محمد هاني، الإنذار الأول الذي حصل عليه مستحق، لأنه مسك ذراع اللاعب وأكمل على هذا الوضع حتى أوقف المنافس عن الهجوم الواعد، وهذا إصرار على مخالفة القانون، والإنذار الثاني واضح بدهس قدم اللاعب".