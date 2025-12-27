أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا

هنأ حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني بالفوز على جنوب أفريقيا أمس، والصعود إلى الدور المقبل من كأس أمم أفريقيا 2025.

وضمن المنتخب الوطني التأهل، إلى دور ال 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا أمس الجمعة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالبطولة.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور للاعبي المنتخب وكتب: "ألف مبروك لمصر الفوز والصعود لدور ال 16".

وأضاف: "ألف مبروك للشناوي الأداء الرجولي، الفوز بجائزة رجل المباراة، ومبروك للجهاز الفني وجميع اللاعبين عاش يا رجالة".

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب أنجولا، يوم الإثنين المقبل 29 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بأمم أفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

