كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 1
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
22:00

نيوكاسل

"دراما اللحظات الأخيرة وجدل الفيديو".. كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا فوز منتخب مصر؟

كتب – محمد عبد السلام:

10:43 م 26/12/2025
أثارت هزيمة منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره المصري، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، موجة غضب عارمة في الصحف الجنوب أفريقية.

ووجهت الصحف الجنوب أفريقية، انتقادات قوية لطاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وبالأخص حكام تقنية الفيديو (VAR)، بعد احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر.

وشهدت المباراة احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، لينجح نجم ليفربول محمد صلاح في تسجيل الركلة بنجاح، مانحا منتخب "الفراعنة" ثلاث نقاط ثمينة.

على الجانب الآخر، واصل المنتخب المصري عروضه القوية، وضمن التأهل إلى الدور التالي متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب فوزه في الجولة الأولى على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم تفوقه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية.

أبرز عناوين الصحف الجنوب أفريقية بعد خسارتها من منتخب مصر:

صحيفة The Citizen: جدل تقنية الفيديو يحسم فوز مصر على جنوب أفريقيا

صحيفة iDiski Times: دراما اللحظات الأخيرة تنهي سلسلة انتصارات جنوب أفريقيا بتوقيع محمد صلاح

صحيفة News24: ركلة جزاء صلاح تقود جنوب أفريقيا إلى الخسارة أمام مصر

صحيفة Soccer Laduma: تقنية الفيديو تسقط جنوب أفريقيا وتنهي سجلها الخالي من الهزائم

صحيفة IOL: جنوب أفريقيا تفشل أمام مصر رغم النقص العددي وتأجيل حلم التأهل

صحيفة Times Live: منتخب مصر بعشرة لاعبين يحقق انتصارًا صعبًا على جنوب أفريقيا

صحيفة KickOff: دراما تقنية الفيديو في الدقائق الأخيرة تُسقط جنوب أفريقيا أمام مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صحف جنوب أفريقيا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

