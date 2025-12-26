بعد الفوز على جنوب إفريقيا.. عمرو زكي يوجه رسالة قوية إلى اتحاد الكرة بخصوص

تحدث زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن المباراة المقبلة للفراعنة أمام نظيره الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالنسبة لمباراة أنجولا المقبلة إن شاء الله، أرى أن منتخب أنجولا فريق لا يستهان به هجومياً، وقادر على إزعاج أي منافس وصناعة الخطورة في أي وقت".

وأضاف: "في المقابل، يعاني الفريق من بعض المشاكل الدفاعية، سواء في التمركز أو في التنظيم بشكل عام".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق: "ومن وجهة نظري، تمثل المباراة فرصة مناسبة لإراحة بعض اللاعبين قبل دور الـ16، خاصة أن منتخب مصر يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان صدارة المجموعة".

وواصل: "ومع ذلك، من المهم دخول اللقاء بهدوء وتركيز أعصاب، وهو ما قد يساعد على تقديم أداء أفضل".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لكن في الوقت نفسه، لا يجب الاستهانة بمنتخب أنجولا، فهو يمتلك لاعبين أو ثلاثة قادرين على إحداث الفارق هجومياً، وإذا نجح منتخب مصر في استغلال الثغرات الدفاعية لدى أنجولا بشكل جيد، أرى أن فرص الفوز ستكون كبيرة، بإذن الله".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي يوم الاثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكرمة المكرمة.