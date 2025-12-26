مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

محمد الشناوي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:42 م 26/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي (4)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي (6)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي (7)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي (8)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ونجح محمد الشناوي في الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة، بعد تصديه لأكثر من كرة ، ليساهم في حصد المنتخب نقاط المباراة، بعد الفوز بنتيجة هدف دون مقابل.

وكان منتخب مصر استهل مبارياته في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحقق الفوز الثاني على التوالي في مباراة اليوم.

ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب أنجولا يوم الإثنين المقبل 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

"بعد الفوز على جنوب أفريقيا".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي يتوج بجائزة أفضل لاعب مباراة مصر وجنوب أفريقيا منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا