محمد الشناوي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب أفريقيا

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

لا يستهان به.. زكي عبد الفتاح يتحدث لمصراوي عن مواجهة منتخب مصر لأنجولا

توج محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ونجح محمد الشناوي في الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة، بعد تصديه لأكثر من كرة ، ليساهم في حصد المنتخب نقاط المباراة، بعد الفوز بنتيجة هدف دون مقابل.

وكان منتخب مصر استهل مبارياته في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحقق الفوز الثاني على التوالي في مباراة اليوم.

ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب أنجولا يوم الإثنين المقبل 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

"بعد الفوز على جنوب أفريقيا".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية