مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية موعد المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

وتذاع المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة الحاصلة على حقوق بث بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية في البطولة.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

وجاء تردد قناة الجزائرية الأرضية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3