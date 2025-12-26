مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

03:50 ص 26/12/2025
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (10)
  • عرض 21 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (12)
  • عرض 21 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (13)
  • عرض 21 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (7)
  • عرض 21 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (8)
  • عرض 21 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (5)
  • عرض 21 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (4)
  • عرض 21 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (3)
  • عرض 21 صورة
    أحمد فتوح بقميص منتخب مصر

يترقب عشاق كرة القدم في القارة الأفريقية موعد المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

وتذاع المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة الحاصلة على حقوق بث بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية في البطولة.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

وجاء تردد قناة الجزائرية الأرضية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا تردد الجزائرية الأرضية قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر الجزائرية الأرضية كأس الأمم الأفريقية

