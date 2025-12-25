مباريات الأمس
إعلان

"بعد فسخ تعاقده مع الأبيض".. لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى اتحاد طنجة المغربي

كتب - يوسف محمد:

01:26 ص 25/12/2025
أعلن نادي اتحاد طنجة المغرب، تعاقده مع اللاعب عبد الحميد معالي لاعب وسط نادي الزمالك السابق، عقب فسخ تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد طنجة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لمعالي وكتب عليها: "مرحبا بعودتك عبد الحميد معالي".

وكان معالي أعلن في بداية ديسمبر الجاري، فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته لدى النادي.

ولم يستمر صاحب ال 19 عاما رفقة نادي الزمالك، سوى خمسة أشهر فقط، حيث انضم إلى الفريق في يوليو الماضي قادما من اتحاد طنجة، قبل أن يفسخ تعاقده في بداية الشهر الجاري.

وشارك معالي رفقة الفارس الأبيض، في 8 مباريات فقط بمختلف البطولات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

عبد الحميد معالي نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الدوري المغربي

