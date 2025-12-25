مباراة مصر الثالثة.. ما أكثر المباريات حضورًا للجماهير في الجولة الأولى

"بعد فسخ تعاقده مع الأبيض".. لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى اتحاد طنجة المغربي

سقوط مروع ولعنة ركلات الجزاء.. 9 حالات مثيرة للجدل بالجولة الأولي من أمم

كتب- محمد عبدالهادي:

حققت المنتخبات العربية في شمال أفريقيا، العلامة الكاملة بالجولة الأولي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى 18 من شهر يناير المقبل.

ومع انتهاء منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، نجحت المنتخبات العربية بشمال أفريقيا في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات وتقديم مستويات رائعة خطفت من خلالها الأنظار.

ماذا قدمت المنتخبات العربية بكأس الأمم الأفريقية؟

منتخب مصر:

تمكن الفراعنة من تحقيق ريمونتادا مثيرة أمام زيمبابوي في المباراة التي جمعت بينهما الاثنين الماضي.

حيث تمكن منتخب مصر من الفوز بنتيجة 2-1، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية.

منتخب الجزائر:

محاربو الصحراء حققوا فوزًا كبيرًا علي السودان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت الأربعاء بالمجموعة الخامسة، ليتصدر منتخب الجزائر ترتيب مجموعته.

منتخب تونس:

قدم نسور قرطاج مباراة قوية أمام منتخب أوغندا، بعد الفوز بنتيجة 3-0، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

منتخب المغرب:

حقق أسود الأطلس فوزًا مثيرًا على جزر القمر في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بالفوز بنتيجة 2-1 والتي شهدت تسجيل هدفًا مميزًا بأقدام أيوب الكعبي.

إقرأ أيضًا

زيدان يتواجد في مدرجات مباراة الجزائر والسودان لدعم نجله (صور)

صدمة للزمالك.. لاعب الفريق المحترف يوقع لاتحاد طنجة بعد فسخ تعاقده