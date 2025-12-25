صدمة للزمالك.. لاعب الفريق المحترف يوقع لاتحاد طنجة بعد فسخ تعاقده

بعد ختام الجولة الأولي.. ماذا قدمت المنتخبات العربية لشمال أفريقيا بكأس

مباراة مصر الثالثة.. ما أكثر المباريات حضورًا للجماهير في الجولة الأولى

تلقي مسؤولي نادي الزمالك صدمة قوية في الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء توقيع لاعبه المحترف عبدالحميد معالي لفريق اتحاد طنجة.

وأعلن موقع "برلمان سبور" المغربي أن المغربي عبدالحميد معالي وقع علي عقود انضمامه رسميًا لفريق اتحاد طنجة، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد.

وأشار الموقع أن معالي وضع لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال احر، علي ان ينضم للفريق يوم 28 ديسمبر الجاري.

وأكد التقرير أن فريق اتحاد طنجة يواصل راحته السلبية التي حصل عليها علي أن يعود يوم الأحد للتدريبات الجماعية والتي ستشهد تواجد عبدالحميد معالي.

إقرأ أيضًا..

زيدان يتواجد في مدرجات مباراة الجزائر والسودان لدعم نجله (صور)

واقعة طريفة.. مصطفي محمد يظهر في تشكيل منتخب السودان.. ما القصة؟