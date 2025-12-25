مباريات الأمس
إعلان

صدمة للزمالك.. لاعب الفريق المحترف يوقع لاتحاد طنجة بعد فسخ تعاقده

كتب : محمد عبد الهادي

12:15 ص 25/12/2025
تلقي مسؤولي نادي الزمالك صدمة قوية في الساعات الماضية، وذلك بعد أنباء توقيع لاعبه المحترف عبدالحميد معالي لفريق اتحاد طنجة.

وأعلن موقع "برلمان سبور" المغربي أن المغربي عبدالحميد معالي وقع علي عقود انضمامه رسميًا لفريق اتحاد طنجة، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد.

وأشار الموقع أن معالي وضع لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال احر، علي ان ينضم للفريق يوم 28 ديسمبر الجاري.

وأكد التقرير أن فريق اتحاد طنجة يواصل راحته السلبية التي حصل عليها علي أن يعود يوم الأحد للتدريبات الجماعية والتي ستشهد تواجد عبدالحميد معالي.

