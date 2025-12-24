تألق محرز.. أهداف مباراة الجزائر والسودان بكأس الأمم الأفريقية (فيديو)

فاز منتخب الجزائر على نظيره منتخب السودان اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح التسجيل لمنتخب الجزائر اللاعب رياض محرز في الدقيقة الـ 2 من عمر الشوط الأول من المباراة بينما سجل الثاني نفس اللاعب في الدقيقة الـ 61 .

بينما سجل اللاعب إبراهيم مازة الهدف الثالث والفوز في الدقيقة الـ 85 من المباراة.

يذكر أن منتخب الجزائر يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز الكبير على نظيره منتخب السودان في منافسات الجولة الأولى من البطولة.

إبراهيم مازة يضيف الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في شباك السودان! ⚽🔥



تفوق واضح ومحكم لمحاربي الصحراء!



الجزائر 3️⃣ – 0️⃣ السودان #كأس_أمم_أفريقيا |#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/lCUzuyGjRh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 24, 2025

رياض محرز يضيف الهدف الثاني له ولمنتخب الجزائر بعد تمريرة حاسمة رائعة من عمورة! ⚽🔥



لقطة فنية مميزة… أيهما أجمل برأيك: الهدف أم التمريرة؟ 🤔✨#كأس_أمم_أفريقيا |#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/dnFrcUhvar — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 24, 2025