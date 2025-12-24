مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

1 0
22:00

الجابون

كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

2 1
14:30

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

0 0
20:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

تألق محرز.. أهداف مباراة الجزائر والسودان بكأس الأمم الأفريقية (فيديو)

كتب - محمد الميموني :

08:36 م 24/12/2025

رياض محرز قائد منتخب الجزائر

فاز منتخب الجزائر على نظيره منتخب السودان اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

وافتتح التسجيل لمنتخب الجزائر اللاعب رياض محرز في الدقيقة الـ 2 من عمر الشوط الأول من المباراة بينما سجل الثاني نفس اللاعب في الدقيقة الـ 61 .

بينما سجل اللاعب إبراهيم مازة الهدف الثالث والفوز في الدقيقة الـ 85 من المباراة.

يذكر أن منتخب الجزائر يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز الكبير على نظيره منتخب السودان في منافسات الجولة الأولى من البطولة.

منتخب الجزائر يفوزعلى السودان أهداف مباراة الجزائر والسودان رياض محرز كأس الأمم الأفريقية 2025

جميع المباريات

الكاميرون

1 0
22:00

الجابون

الجزائر

3 0
17:00

السودان

بوركينا فاسو

2 1
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

1 0
19:30

موزمبيق

