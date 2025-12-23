مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

حادث خطير يضطر شقيقة ميسي لتأجيل زفافها.. ماذا حدث؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:33 م 23/12/2025

ليونيل ميسي

شهدت الساعات الماضية تعرض شقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحادث خطير، أدي لتعرضها لحروق وكسور متفرقة في الجسم.

ووفقا للتقارير فان ماريا سول، شقيقة نجم ميسي، اضطرت لتأجيل حفل زفافها المقرر الشهر المقبل على أحد أعضاء الجهاز التدريبي لنادي إنتر ميامي، بعد تعرضها لحادث سير خطير في مدينة ميامي.

وجاء سبب الحادثة بعدما فقد فقدت ماريا سول السيطرة على سيارتها واصطدمت بجدار، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة، تشمل كسورًا في العمود الفقري والكعب والمعصم، إضافة إلى حروق متفاوتة.

وأكد الصحفي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو، نقلاً عن والدة ماريا سول، أن الشابة البالغة من العمر 32 عامًا "تجاوزت مرحلة الخطر"، لكنها بحاجة إلى فترة علاج وتأهيل طويلة في روساريو.

وأوضح أن إصاباتها تشمل كسرين في فقرتين، وخلع في الفقرات، مع حروق تحتاج إلى عناية دقيقة.

ليونيل ميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليونيل ميسي شقيقة ميسي تأجيل زفاف حادث سير

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

