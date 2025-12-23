شهدت الساعات الماضية تعرض شقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحادث خطير، أدي لتعرضها لحروق وكسور متفرقة في الجسم.

ووفقا للتقارير فان ماريا سول، شقيقة نجم ميسي، اضطرت لتأجيل حفل زفافها المقرر الشهر المقبل على أحد أعضاء الجهاز التدريبي لنادي إنتر ميامي، بعد تعرضها لحادث سير خطير في مدينة ميامي.

وجاء سبب الحادثة بعدما فقد فقدت ماريا سول السيطرة على سيارتها واصطدمت بجدار، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة، تشمل كسورًا في العمود الفقري والكعب والمعصم، إضافة إلى حروق متفاوتة.

وأكد الصحفي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو، نقلاً عن والدة ماريا سول، أن الشابة البالغة من العمر 32 عامًا "تجاوزت مرحلة الخطر"، لكنها بحاجة إلى فترة علاج وتأهيل طويلة في روساريو.

وأوضح أن إصاباتها تشمل كسرين في فقرتين، وخلع في الفقرات، مع حروق تحتاج إلى عناية دقيقة.