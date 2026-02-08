إعلان

الرئيس الإيراني: المفاوضات مع أمريكا شكلت خطوة إلى الأمام

كتب : مصراوي

10:30 ص 08/02/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

طهران – (أ ش أ)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأحد، إن المفاوضات بين إيران وأمريكا، التي عُقدت بمتابعة من حكومات صديقة في المنطقة، شكّلت خطوة إلى الأمام، مؤكداً أن الحوار كان دائماً استراتيجية إيران لحل القضايا وتسويتها سلمياً.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله - في منشور له على منصة "إكس" "إن منطق إيران في الملف النووي يستند إلى الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"،، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني لطالما ردّ الاحترام بالاحترام، لكنه لا يقبل لغة القوة.

وعُقدت جولتان من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط يوم الجمعة الماضي، بوساطة سلطنة عمان، ومثّل كلٌّ من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، طهران وواشنطن في هذه المحادثات.

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني أمريكا

