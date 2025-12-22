مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

1 1
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

"فوز المغرب وتعادل مالي".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

07:18 م 22/12/2025
اختتمت اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمباراة تجمع بين منتخبي زامبيا ومالي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة زامبيا أمام نظيره المنتخب المالي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى اليوم.

وفي المقابل، تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جزر القمر أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، لحساب المجموعة ذاتها.

ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 3 نقاط جمعهم من مباراة واحدة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا:

1- المغرب، 3 نقاط

2- زامبيا، نقطة وحيدة

3- مالي، نقطة وحيدة

4- جزر القمر، دون أي رصيد من النقاط

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية ترتيب المجموعة الأولى أمم أفريقيا 2025

جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

