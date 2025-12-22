فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس أمم أفريقيا

اختتمت اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمباراة تجمع بين منتخبي زامبيا ومالي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة زامبيا أمام نظيره المنتخب المالي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى اليوم.

وفي المقابل، تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جزر القمر أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، لحساب المجموعة ذاتها.

ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، برصيد 3 نقاط جمعهم من مباراة واحدة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا:

1- المغرب، 3 نقاط

2- زامبيا، نقطة وحيدة

3- مالي، نقطة وحيدة

4- جزر القمر، دون أي رصيد من النقاط

أقرأ أيضًا:

"لمشاهدة مباراة مصر".. تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا

"بمشاركة ديانج".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة زامبيا ومالي في كأس أمم أفريقيا