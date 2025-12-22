مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

2 1
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

"لمشاهدة مباراة مصر".. تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا

كتب : مصراوي

06:59 م 22/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 16 صورة
    كأس أمم أفريقيا
  • عرض 16 صورة
    كأس أمم أفريقيا
  • عرض 16 صورة
    صور كأس أمم أفريقيا
  • عرض 16 صورة
    كأس أمم أفريقيا 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

وتنقل مباراة مصر وزيمبابوي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة، التي حددت قناة "بي إن سبورتس مكس"، لنقل المباراة.

وبخلاف شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فهناك مجموعة من القنوات المجانية التي تقوم بنقل مباريات أمم أفريقيا بالمجان ومن بينهم القناة الجزائرية الأرضية، التي ستنقل عدد من مباريات البطولة بشكل مجاني.

تردد القناة الجزائرية الرياضية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة البث: HD

أقرأ أيضًا:

"بمشاركة ديانج".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة زامبيا ومالي في كأس أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي قبل صدام الليلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا مصر وزيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة