فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس أمم أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

وتنقل مباراة مصر وزيمبابوي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة، التي حددت قناة "بي إن سبورتس مكس"، لنقل المباراة.

وبخلاف شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فهناك مجموعة من القنوات المجانية التي تقوم بنقل مباريات أمم أفريقيا بالمجان ومن بينهم القناة الجزائرية الأرضية، التي ستنقل عدد من مباريات البطولة بشكل مجاني.

تردد القناة الجزائرية الرياضية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة البث: HD

أقرأ أيضًا:

"بمشاركة ديانج".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة زامبيا ومالي في كأس أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي قبل صدام الليلة



