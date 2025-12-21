فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب جزر القمر اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان غانم سايس، نايف أكرد وأنس صلاح الدين.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي ونيل العيناوي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي وإسماعيل صيباري.

أبرز أحداث مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: عرضية من لاعب منتخب المغرب يبعدها دفاع جزر القمر.

الدقيقة 7: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب المغرب ولكن دون خطورة على مرمى جزر القمر.

الدقيقة 9: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب.

الدقيقة 11: سفيان رحيمي يهدر ركلة الجزاء ويتصدى لها حارس مرمى جزر القمر.

الدقيقة 16: عرضية من لاعب المغرب يبعدها دفاع منتخب جزر القمر.

الدقيقة 20: فرصة خطيرة لمنتخب جزر القمر، بعد مرور من لاعب منتخب جزر القمر وانفراد بحارس المغرب ويبعدها الدفاع.

الدقيقة 25: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي منتخب المغرب.

الدقيقة 33: ضغط متواصل من لاعبي منتخب المغرب لتسجيل الهدف الأول، لكن دفاع قوي من لاعبي جزر القمر.

الدقيقة 42: مطالبات بالحصول على ركلة جزاء من لاعبي منتخب المغرب والحكم يعود للفار ويستكمل اللعب.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: فرصة خطيرة لمنتخب المغرب بعد تسديدة نمن داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار مرمى جزر القمر.

الدقيقة 55: إبراهيم دياز يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى جزر القمر.

الدقيقة 58: فرصة التعادل تضيع من جزر القمر، بعد إنفراد من لاعب جزر القمر ويتصدى لها بونو ببراعة.

الدقيقة 60: فرصة خطيرة لمنتخب المغرب، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاع جزر القمر.

الدقيقة 62: فرصة الثاني تضيع من منتخب المغرب، بعد تسديدة من نصير مزراوي يتصدى لها حارس مرمى جزر القمر.

الدقيقة 66: تسديدة قوية من لاعب منتخب جزر القمر ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 73: أيوب الكعبي يحرز الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مرمى جزر القمر.

الدقيقة 81: تسديدة من لاعب منتخب المغرب يتصدى لها حارس مرمى جزر القمر ببراعة.