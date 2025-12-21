رئيس فرنسا يوجه رسالة إلى المغرب بشأن أمم أفريقيا 2025

فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى المغرب، بمناسبة انطلاق النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب.

وكتب ماركون عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أفريقيا ستجعل الملاعب وقلوبنا تهتز".

وأضاف: "رسالتي إلى المغرب، البلد المنظم وصاحب التاريخ الكبير في كرة القدم، وإلى جميع المنتخبات المشاركة، حظًا موفقًا للجميع، وليكن اللعب هو الفيصل".

وتقام النسخة الحالية من بطول كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

ويلاقي منتخب المغرب حايلا نظيره منتخب جزر القمر، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

