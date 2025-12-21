مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

خيتافي

رئيس فرنسا يوجه رسالة إلى المغرب بشأن أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

09:39 م 21/12/2025
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى المغرب، بمناسبة انطلاق النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب.

وكتب ماركون عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أفريقيا ستجعل الملاعب وقلوبنا تهتز".

وأضاف: "رسالتي إلى المغرب، البلد المنظم وصاحب التاريخ الكبير في كرة القدم، وإلى جميع المنتخبات المشاركة، حظًا موفقًا للجميع، وليكن اللعب هو الفيصل".

وتقام النسخة الحالية من بطول كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

ويلاقي منتخب المغرب حايلا نظيره منتخب جزر القمر، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

