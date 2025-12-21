إعلان

اعتماد جداول امتحانات نصف العام بأسيوط (صور)

كتب : محمود عجمي

10:00 م 21/12/2025

محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت مدارس محافظة أسيوط استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، لتشمل جميع الصفوف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)، بالإضافة إلى التعليم الفني بمختلف مراحله، ومدارس التربية الخاصة، والتعليم المهني، ومدارس المجتمع، ونظام الجدارات.

مواعيد الانطلاق ومراعاة الإجازات

اعتمد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، جداول الامتحانات المقرر أن تبدأ في 10 يناير المقبل.

وحرصت المديرية في وضع الجداول على مراعاة التوقف التام للامتحانات خلال أيام 6 و7 و8 يناير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وكذلك يوم الإثنين الموافق 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس، لضمان عدم تعارض الاختبارات مع الأعياد.

تنسيق إداري وفق الخطة الزمنية

وأشار وكيل الوزارة إلى إجراء تنسيق كامل مع مديري عموم التعليم العام والشؤون التنفيذية، ومديري شؤون الطلبة بالمديرية، بالإضافة إلى مسؤولي التعليم الفني، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي.

وأكد أن وضع الجداول تم بدقة وفقًا للخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام في مختلف المراكز والإدارات التعليمية بالمحافظة.

لمشاهدة جداول امتحانات نصف العام بأسيوط اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الفصل الدراسي الأول التعليم الفني وزارة التربية والتعليم بأسيوط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية