اعتماد جداول امتحانات نصف العام بأسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت مدارس محافظة أسيوط استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، لتشمل جميع الصفوف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)، بالإضافة إلى التعليم الفني بمختلف مراحله، ومدارس التربية الخاصة، والتعليم المهني، ومدارس المجتمع، ونظام الجدارات.

مواعيد الانطلاق ومراعاة الإجازات

اعتمد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، جداول الامتحانات المقرر أن تبدأ في 10 يناير المقبل.

وحرصت المديرية في وضع الجداول على مراعاة التوقف التام للامتحانات خلال أيام 6 و7 و8 يناير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وكذلك يوم الإثنين الموافق 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس، لضمان عدم تعارض الاختبارات مع الأعياد.

تنسيق إداري وفق الخطة الزمنية

وأشار وكيل الوزارة إلى إجراء تنسيق كامل مع مديري عموم التعليم العام والشؤون التنفيذية، ومديري شؤون الطلبة بالمديرية، بالإضافة إلى مسؤولي التعليم الفني، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي.

وأكد أن وضع الجداول تم بدقة وفقًا للخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام في مختلف المراكز والإدارات التعليمية بالمحافظة.

لمشاهدة جداول امتحانات نصف العام بأسيوط اضغط هنا