ملخص وفيديو أهداف مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا

فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس الأمم الأفريقية

من هو إبراهيم دياز صاحب أول هدف في كأس أمم أفريقيا 2025؟

تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جزر القمر اليوم الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما استمر منتخب المغرب في المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان غانم سايس، نايف أكرد وأنس صلاح الدين.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي ونيل العيناوي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي وإسماعيل صيباري.

أبرز أحداث مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: عرضية من لاعب منتخب المغرب يبعدها دفاع جزر القمر.

الدقيقة 7: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب المغرب ولكن دون خطورة على مرمى جزر القمر.

الدقيقة 9: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب.

الدقيقة 11: سفيان رحيمي يهدر ركلة الجزاء ويتصدى لها حارس مرمى جزر القمر.

الدقيقة 16: عرضية من لاعب المغرب يبعدها دفاع منتخب جزر القمر.

الدقيقة 20: فرصة خطيرة لمنتخب جزر القمر، بعد مرور من لاعب منتخب جزر القمر وانفراد بحارس المغرب ويبعدها الدفاع.

الدقيقة 25: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي منتخب المغرب.

الدقيقة 33: ضغط متواصل من لاعبي منتخب المغرب لتسجيل الهدف الأول، لكن دفاع قوي من لاعبي جزر القمر.

الدقيقة 42: مطالبات بالحصول على ركلة جزاء من لاعبي منتخب المغرب والحكم يعود للفار ويستكمل اللعب.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: فرصة خطيرة لمنتخب المغرب بعد تسديدة نمن داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار مرمى جزر القمر.

الدقيقة 55: إبراهيم دياز يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى جزر القمر.

الدقيقة 58: فرصة التعادل تضيع من جزر القمر، بعد إنفراد من لاعب جزر القمر ويتصدى لها بونو ببراعة.

الدقيقة 60: فرصة خطيرة لمنتخب المغرب، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصطدم بدفاع جزر القمر.

الدقيقة 62: فرصة الثاني تضيع من منتخب المغرب، بعد تسديدة من نصير مزراوي يتصدى لها حارس مرمى جزر القمر.

الدقيقة 66: تسديدة قوية من لاعب منتخب جزر القمر ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 73: أيوب الكعبي يحرز الهدف الثاني لمنتخب المغرب في مرمى جزر القمر.

الدقيقة 81: تسديدة من لاعب منتخب المغرب يتصدى لها حارس مرمى جزر القمر ببراعة.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.