بسمة بوسيل تنشر صور من زيارتها لمحافظة الأقصر وتعلق: "مصر جمال خالص"

كتب : نوران أسامة

05:30 م 21/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تنشر أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل توثق رحلتها لمحافظة الأقصر
  • عرض 13 صورة
    أحدث ظهور لبسمة بوسيل
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل بملامح هادئة
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع برحلتها لمحافظة الأقصر
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع برحلتها في محافظة الأقصر
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور (3)
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور (2)
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور (1)
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل بملامح هادئة (2)
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل (5)

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، وثّقت خلالها زيارتها إلى محافظة الأقصر.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها الخاص على موقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: "ممتنة جدًا لهذه الرحلة النيلية، وسحر ركوب المنطاد، واللحظات التي ستبقى محفورة في قلبي إلى الأبد، مصر، أنتي جمال خالص، وكل ذكرى مع أطفالي وعائلتي هي كل شيء بالنسبة لي".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "منورة يا بسومة"، "مصر نورت"، "تحفة"، "ما شاء الله قمر يا بسومة"، "الله يحفظ ابتسامتك الغالية"، "أحلى ضحكة".

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة بسمة بوسيل كان في حفل توزيع جوائز "The Best"، حيث فازت بجائزة "أفضل مطربة شابة" لعام 2025، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة.

بسمة بوسيل محافظة الأقصر إنستجرام المنطاد

