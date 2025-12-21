شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، وثّقت خلالها زيارتها إلى محافظة الأقصر.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها الخاص على موقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: "ممتنة جدًا لهذه الرحلة النيلية، وسحر ركوب المنطاد، واللحظات التي ستبقى محفورة في قلبي إلى الأبد، مصر، أنتي جمال خالص، وكل ذكرى مع أطفالي وعائلتي هي كل شيء بالنسبة لي".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "منورة يا بسومة"، "مصر نورت"، "تحفة"، "ما شاء الله قمر يا بسومة"، "الله يحفظ ابتسامتك الغالية"، "أحلى ضحكة".

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة بسمة بوسيل كان في حفل توزيع جوائز "The Best"، حيث فازت بجائزة "أفضل مطربة شابة" لعام 2025، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2026.. جوري بكر تنضم لمسلسل "نون النسوة" بطولة مي كساب

رمضان 2026.. نجوم مسلسل "السوق الحرة" يحتفلون بانطلاق التصوير