يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية، متابعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير 2026.

وتنطلق النسخة 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، اليوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بمباراة تجمع بين المغرب وجزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحرص موقع مصراوي، على إجراء حوار مع مدرب منتخب مالي توم سينتفيت، للحديث عن استعدادات منتخبه للبطولة، والمنتخبات المرشحة لحصد لقب النسخة المقبلة من البطولة.

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "المغرب، جزر القمر وزامبيا".

وإلى نص الحوار

كيف استعد المنتخب المالي لبطولة أمم أفريقيا؟

كنا نأمل أن نقوم بعمل فترة إعداد قوية، قبل المشاركة في البطولة، لكننا لم نتمكن من هذا الأمر، فلم نعقد سوى 5 جلسات تدريبية فقط قبل البطولة، ولم نستطيع من خوض أي مباراة ودية، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أننا وصلنا إلى المغرب في وقت متأخر ومعظم لاعبي فريقي يلعبون في أوروبا.

وتحضيراتنا للبطولة لم تكن على المستوى المطلوب، خاصة وأننا نعلم أن البطولة لن تكون سهلة ولكننا سنكون على استعداد تام، في ظل امتلاكنا العديد من اللاعبين الذين يلعبون في دوريات أوروبية كبيرة، جميعهم لديهم طموح كبير لتقديم أفضل ما لديهم في البطولة.

ما هو هدفك في النسخة الحالية من البطولة؟

هدفي هو الوصول إلى أبعد مرحلة في النسخة الحالية من أمم أفريقيا 2025، على الأقل الوصول إلى نصف نهائي البطولة وهذا ما أؤكد عليه عند الحديث مع لاعبي فريقي، لدي ثقة غير محدودة في لاعبي فريقي على تحقيق هذا الهدف والمنافسة بقوة على اللقب أيضًا.

وعن مشاركة أليو ديانج لاعب وسط الأهلي مع منتخب مالي، يقول سينتفيت: "ديانج لاعب كبير وقائد حقيقي داخل الفريق، ووجوده في الملعب يساعد على خلق حالة من التوازن الشديد للمنتخب على أرضية الملعب، فهو من العناصر الأساسية بالنسبة لي في التشكيل.

هل تعتقد أن المنتخب المصري يمكنه حصد لقب البطولة؟

بالتأكيد منتخب مصر قادر على حصد لقب كأس أمم أفريقيا، فدائما ما يكون المنتخب المصري مرشح لأي بطولة يشارك فيها، فهو يمتلك العديد من اللاعبين الذين يشاركون في أحد أقوى الدوريات الأفريقية وهو الدوري المصري، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية.

وأعتقد أن المنتخب المصري لديه القدرة والإمكانيات التي تؤهله للوصول بعيدا في النسخة الحالية من البطولة، بالإضافة إلى امتلاكهم مدرب كبير لديه خبرات كبيرة في القارة الأفريقية، سبق له التتويج بكأس أمم أفريقيا أكثر من مرة كلاعب.

هل تعتقد أن أزمة محمد صلاح الأخيرة مع ليفربول ستؤثر على أدائه مع منتخب مصر في البطولة؟

محمد صلاح لاعب كبير ويتمتع بشخصية قوية، أعتقد أن مثل هذه الأزمات، وأزمته الأخيرة مع ليفربول لن تشغله أو تؤثر عليه، وتركيزه حاليا سيكون مع منتخب مصر وأتوقع أنه سيقدم مستوى كبير في البطولة.

صلاح سيكون أبرز اللاعبين في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، سيكون هدفه الأساسي قيادة منتخب مصر لاستعادة اللقب الأفريقي، بالإضافة إلى تحقيق محمد صلاح لقبه الأول مع المنتخب الذي سيكون له تأثير كبير عليه.

ما هو المنتخب الأقرب لحصد لقب أمم أفريقيا 2025؟

أعتقد أن منتخب المغرب هو المرشح الأبرز لحصد لقب النسخة الحالية من البطولة، فهم يمتلكون لاعبين أصحاب قدرات مهارية وفنية كبيرة ومذهلة، لكن أيضًا هناك منتخبات مثل مصر، تونس، الجزائر ونيجريا، يمكنهم المنافسة بقوة على اللقب، ستكون المعركة طاحنة على بطل النسخة الحالية من البطولة.