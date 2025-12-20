مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

2 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 1
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"الاسم بالهيروغليفية".. ننشر 10 صور للمرة الأولى لحذاء محمد صلاح الجديد من أديداس

كتب : يوسف محمد سعيد

09:52 م 20/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (7)
  • عرض 10 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (9)
  • عرض 10 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (8)
  • عرض 10 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (6)
  • عرض 10 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (2)
  • عرض 10 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (3)
  • عرض 10 صورة
    حذاء محمد صلاح الجديد من أديداس (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة أديداس العالمية للأحذية، يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر الجاري، عن حذاء خاص للنجم المصري محمد صلاح سيشارك به في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وهو حذاء F50 Elite FG.

وأشارت الشركة خلال الإعلان عن الحذاء، أنه مستوحى من تاريخ مصر القديم والعريق وكذلك مستوحى من أسطورة لعنة الفراعنة، لون الحذاء الأبيض تعبر عن الأقمشة الملكية، بالإضافة إلى تطعيمة بلون ذهبي تشير إلى كنوز الفراعنة.

ونقشت بعض العبارات الهيروغليفية، تعني "مو صلاح"، أو "الملك المصري"، كما يطلق عليه من قبل الجماهير في العالم، في إشارة إلى المكانة الكبيرة التي وصل إليها النجم المصري في كرة القدم.

ويذكر أن المصمم المصري عبد الرحمن جلال، هو من قام بصناعة الحذاء الجديد للنجم المصري محمد صلاح.

وفي سياق متصل يتواجد النجم المصري محمد صلاح، رفقة الفراعنة حاليا في المغرب، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها غدا الأحد.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير 2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شركة أديداس محمد صلاح كأس أمم أفريقيا 2025 مو صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر