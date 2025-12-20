مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أحد الأندية في الدوري السويدي

أعلنت شركة أديداس العالمية للأحذية، يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر الجاري، عن حذاء خاص للنجم المصري محمد صلاح سيشارك به في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وهو حذاء F50 Elite FG.

وأشارت الشركة خلال الإعلان عن الحذاء، أنه مستوحى من تاريخ مصر القديم والعريق وكذلك مستوحى من أسطورة لعنة الفراعنة، لون الحذاء الأبيض تعبر عن الأقمشة الملكية، بالإضافة إلى تطعيمة بلون ذهبي تشير إلى كنوز الفراعنة.

ونقشت بعض العبارات الهيروغليفية، تعني "مو صلاح"، أو "الملك المصري"، كما يطلق عليه من قبل الجماهير في العالم، في إشارة إلى المكانة الكبيرة التي وصل إليها النجم المصري في كرة القدم.

ويذكر أن المصمم المصري عبد الرحمن جلال، هو من قام بصناعة الحذاء الجديد للنجم المصري محمد صلاح.

وفي سياق متصل يتواجد النجم المصري محمد صلاح، رفقة الفراعنة حاليا في المغرب، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها غدا الأحد.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير 2025.