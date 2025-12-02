مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

2 1
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

محمد عواد يعلق على تعادل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

09:17 م 02/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر ضد الكويت (2)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر ضد الكويت (2)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر ضد الكويت (3)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر ضد الكويت (1)
  • عرض 14 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
  • عرض 14 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
  • عرض 14 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر ضد الكويت (3)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب مصر يحملون قميص أحمد رفعت (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد ومحمد صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر الثاني، على تعادل الفراعنة أمام الكويت اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وقال عواد، في تصريحات عبر قناة "الكاس"، عقب نهاية المباراة: "أوجه الشكر إلى قطر على التنظيم الكبير والمميز لبطولة كأس العرب وهذا أمر ليس بغريب على قطر".

وأضاف: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة وأننا أهدرنا العديد من الفرص طوال اللقاء، ولكن في النهاية هذه كرة القدم وسنعمل على تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة".

واختتم عواد تصريحاته: "هدفنا تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، أمام الإمارات والأردن لضمان التأهل إلى الدوري المقبل من البطولة".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب الإمارات، يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "الإمارات، الكويت والأردن".

أقرأ أيضًا:

محمد صلاح وابنته "كيان" يشاركان في إعلان جديد: "ناس كتير قالولي إني قليل"

"أهلاوي وبحبك".. الجماهير المصرية تلتقط صورًا تذكارية مع شيكابالا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد منتخب مصر منتخب مصر الثاني كأس العرب تعادل مصر والكويت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض