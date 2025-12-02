محمد عواد يعلق على تعادل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

علق محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر الثاني، على تعادل الفراعنة أمام الكويت اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وقال عواد، في تصريحات عبر قناة "الكاس"، عقب نهاية المباراة: "أوجه الشكر إلى قطر على التنظيم الكبير والمميز لبطولة كأس العرب وهذا أمر ليس بغريب على قطر".

وأضاف: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة وأننا أهدرنا العديد من الفرص طوال اللقاء، ولكن في النهاية هذه كرة القدم وسنعمل على تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة".

واختتم عواد تصريحاته: "هدفنا تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، أمام الإمارات والأردن لضمان التأهل إلى الدوري المقبل من البطولة".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب الإمارات، يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "الإمارات، الكويت والأردن".

