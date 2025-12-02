لاعبو منتخب مصر يكرّمون أحمد رفعت في مواجهة الكويت (صور)

ماذا قدم ثنائي الأهلي والزمالك مع منتخب تونس في افتتاح كأس العرب؟

قبل انطلاق مباراة مصر والكويت في بطولة كأس العرب، حرص لاعبو المنتخب الوطني على إحياء ذكرى الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت السابق، في لفتة مؤثرة تعكس حجم محبته داخل الوسط الرياضي.

فقد تواجد القميص في غرفة الملابس، قبل أن يستعرضوه مجددًا على أرضية الملعب قبيل صافرة البداية، تأكيدًا على أن اسمه ما زال حاضرًا في قلوبهم وروحه ترافقهم في كل خطوة داخل البطولة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب بجانب كلا من: الكويت، الأردن، والإمارات.

