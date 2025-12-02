مباريات الأمس
لاعبو منتخب مصر يكرّمون أحمد رفعت في مواجهة الكويت (صور)

كتب : محمد القرش

04:47 م 02/12/2025
قبل انطلاق مباراة مصر والكويت في بطولة كأس العرب، حرص لاعبو المنتخب الوطني على إحياء ذكرى الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت السابق، في لفتة مؤثرة تعكس حجم محبته داخل الوسط الرياضي.

فقد تواجد القميص في غرفة الملابس، قبل أن يستعرضوه مجددًا على أرضية الملعب قبيل صافرة البداية، تأكيدًا على أن اسمه ما زال حاضرًا في قلوبهم وروحه ترافقهم في كل خطوة داخل البطولة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب بجانب كلا من: الكويت، الأردن، والإمارات.

المغرب يكتسح جزر القمر بثلاثية في افتتاح مشواره بكأس العرب

كيروش يستعيد ذكريات كأس العرب ووفاة أحمد رفعت.. ماذا قال؟

