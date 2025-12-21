مباريات الأمس
إعلان

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد و إشبيلية في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

12:53 ص 21/12/2025
    خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية (4)
    خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية (5)
    خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية (3)
    خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية (6)
    خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية (1)

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: جود بيلينجهام في الدقيقة 38، كيليان مبابي من نقطة الجزاء في الدقيقة 86.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب إشبيلية مركاو في الدقيقة 68 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 42 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف إشبيلية عند 20 نقطة ليحتل المركز التاسع.

