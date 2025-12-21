فيديو أهداف مباراة ريال مدريد و إشبيلية في الدوري الإسباني

أنطوان بيل يكشف لمصراوي أسرار أمم أفريقيا 2025.. وموقفه من محمد صلاح ومنتخب

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: جود بيلينجهام في الدقيقة 38، كيليان مبابي من نقطة الجزاء في الدقيقة 86.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب إشبيلية مركاو في الدقيقة 68 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 42 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف إشبيلية عند 20 نقطة ليحتل المركز التاسع.