فيديو أهداف مباراة ريال مدريد و إشبيلية في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
-
-
-
-
-
-
نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.
وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: جود بيلينجهام في الدقيقة 38، كيليان مبابي من نقطة الجزاء في الدقيقة 86.
وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب إشبيلية مركاو في الدقيقة 68 بعد حصوله على الإنذار الثاني.
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 42 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف إشبيلية عند 20 نقطة ليحتل المركز التاسع.
جود بيلينغهام يفتتح التسجيل لريال مدريد برأسية في شباك إشبيلية! ⚽🔥#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد #إشبيلية pic.twitter.com/UcAgubzxOn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2025
مبابي يضيف الهدف الثاني لريال مدريد من علامة الجزاء#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد #إشبيلية pic.twitter.com/5y7S10d1hb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2025