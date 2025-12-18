محمد منير يخطف الأضواء في نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

"هدف عالمي".. ملخص شوط المغرب والأردن الأول في نهائي كأس العرب

يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الأردني اليوم الخميس، في إطار نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

وتقام المباراة بين الأردن والمغرب، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوسيل" بقطر.

وجاء تشكيل منتخب الأردن للقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الدهب وعصام السميري.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان ومهند ابو طه.

خط الهجوم: محمد أبو زريق، محمود مرضي وعلي علوان.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفينتي وحمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش، محمد حريمات وأسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو وأمين زحزوح.

أبرز أحداث مباراة نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: أسامة طنان يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى الأردن.

الدقيقة 7: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى منتخب الأردن.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من كريم بركاوي لاعب منتخب المغرب، يتصدى لها حارس الأردن.

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب منتخب الأردن ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى المغرب.

الدقيقة 29: عرضية من لاعب منتخب المغرب، يبعدها دفاع المنتخب الأردني.

الدقيقة 34: رأسية من لاعب منتخب الأردن، يتصدى لها حارس مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 39: فرصة لوليد أزارو مهاجم المغرب يبعدها دفاع الأردن.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية المباراة.