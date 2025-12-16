لاعب ويلدستون الإنجليزي لمصراوي: "أتمنى أن يركز الاتحاد المصري على المحترفين

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق باريس سان جيرمان بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2025 "The best"، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجاري.

وقدم عثمان ديمبلي مستويات كبيرة، خلال الموسم الماضية رفقة فريق باريس سان جيرمان، توج خلاله بالعديد من الألقاب، أبرزها حصد لقب دوري أبطال أوروبا، لقب الدوري الفرنسي أيضًا.

وشارك صاحب الـ 28 عاما خلال الموسم الماضي 2024-2025، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي في 53 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 35 هدفا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر، أن عثمان ديمبلي توج بجائزة الكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، المقدمة من فرانس فوتبول الفرنسية، في الحفل الذي أقيم في سبتمبر الماضي بفرنسا.

أقرأ أيضًا:

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي يحتفل بزفافه (صورة)

عمر مرموش: هدفنا التتويج بلقب أمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأفضل داخل القارة