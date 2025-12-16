مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 1
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"ذا بيست".. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025

كتب - يوسف محمد:

07:56 م 16/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي (1)
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي (4)
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي (5)
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي (8)
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 12 صورة
    وصول عثمان ديمبلي (1)
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 12 صورة
    عثمان ديمبلي
  • عرض 12 صورة
    وصول عثمان ديمبلي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق باريس سان جيرمان بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2025 "The best"، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجاري.

وقدم عثمان ديمبلي مستويات كبيرة، خلال الموسم الماضية رفقة فريق باريس سان جيرمان، توج خلاله بالعديد من الألقاب، أبرزها حصد لقب دوري أبطال أوروبا، لقب الدوري الفرنسي أيضًا.

وشارك صاحب الـ 28 عاما خلال الموسم الماضي 2024-2025، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي في 53 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 35 هدفا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر، أن عثمان ديمبلي توج بجائزة الكرة الذهبية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، المقدمة من فرانس فوتبول الفرنسية، في الحفل الذي أقيم في سبتمبر الماضي بفرنسا.

أقرأ أيضًا:

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي يحتفل بزفافه (صورة)

عمر مرموش: هدفنا التتويج بلقب أمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأفضل داخل القارة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عثمان ديمبلي جوائز الأفضل في العالم حفل ذا بيست ديمبلي أفضل لاعب في العالم باريس سان جيرمان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا.. استعدادا لأمم أفريقيا
"خزعبلات".. زاهي حواس يرد على تصريحات راصد الزلازل الهولندي بشأن الأهرامات