أحمد عبد القادر لاعب الأهلي يحتفل بزفافه (صورة)
كتبت-هند عواد:
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
احتفل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه، اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق المنصورة.
ونشر أحمد عبد القادر، صورته مع زوجته من حفل زفافهما، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وكان أحمد عبد القادر احتفل بـ"حنته"، السبت الماضي، في مسقط رأسه في محافظة الدقهلية، في أجواء عائلية.
جدير بالذكر أن الأهلي خسر المباراة السابقة من إنبي، بهدف نظيف، في أولى جولات كأس عاصمة مصر.
اقرأ أيضًا:
"البيان واضح".. رد حاسم من وزارة الرياضة حول حقيقة تجميد مجلس الزمالك
بعد تألق منتخب الأردن.. ماذا قدم محمود الجوهري للكرة الأردنية؟