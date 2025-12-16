أحمد عبد القادر لاعب الأهلي يحتفل بزفافه (صورة)

لاعب ويلدستون الإنجليزي لمصراوي: "أتمنى أن يركز الاتحاد المصري على المحترفين

احتفل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه، اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق المنصورة.

ونشر أحمد عبد القادر، صورته مع زوجته من حفل زفافهما، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكان أحمد عبد القادر احتفل بـ"حنته"، السبت الماضي، في مسقط رأسه في محافظة الدقهلية، في أجواء عائلية.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر المباراة السابقة من إنبي، بهدف نظيف، في أولى جولات كأس عاصمة مصر.

