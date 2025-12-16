تقارير تكشف موقف نيمار من تجديد تعاقده مع سانتوس البرازيلي

لاعب ويلدستون الإنجليزي لمصراوي: "أتمنى أن يركز الاتحاد المصري على المحترفين

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، آخر التطورات الخاصة بتجديد تعاقد النجم البرازيلي نيمار جونيور، مع فريق سانتوس البرازيلي.

وذكرت صحيفة "ESPN"، أن إدارة سانتوس وممثلي اللاعب بقيادة والده، توصلوا إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن النجم البرازيلي نيمار، سيوقع على عقود التجديد مع فريق سانتوس خلال الأيام المقبلة.

وكان نيمار انضم إلى فريق سانتوس البرازيلي، في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.

وشارك صاحب ال 33 عاما رفقة سانتوس، خلال الموسم الحالي في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

