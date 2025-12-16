مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 0
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

تقارير تكشف موقف نيمار من تجديد تعاقده مع سانتوس البرازيلي

كتب - يوسف محمد:

06:17 م 16/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    نيمار في مران سانتوس (6)
  • عرض 16 صورة
    نيمار في مران سانتوس (2)
  • عرض 16 صورة
    نيمار في مران سانتوس (4)
  • عرض 16 صورة
    نيمار في مران سانتوس (7)
  • عرض 16 صورة
    نيمار في مران سانتوس (8)
  • عرض 16 صورة
    كرة طائشة تصيب ابنة البرازيلي نيمار وهذا ما فعله
  • عرض 16 صورة
    نيمار (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    نيمار (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    نيمار (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    نيمار (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    نيمار (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    نيمار (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز مع نيمار (2)
  • عرض 16 صورة
    نيمار 2 (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    نيمار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، آخر التطورات الخاصة بتجديد تعاقد النجم البرازيلي نيمار جونيور، مع فريق سانتوس البرازيلي.

وذكرت صحيفة "ESPN"، أن إدارة سانتوس وممثلي اللاعب بقيادة والده، توصلوا إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن النجم البرازيلي نيمار، سيوقع على عقود التجديد مع فريق سانتوس خلال الأيام المقبلة.

وكان نيمار انضم إلى فريق سانتوس البرازيلي، في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.

وشارك صاحب ال 33 عاما رفقة سانتوس، خلال الموسم الحالي في 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

آلاف الدمى في الملعب.. سر فوز مشجعي زاخر العراقي بجائزة أفضل جمهور في العالم

تفوق على لاعب الزمالك.. فيفا يعلن الفائز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار سانتوس البرازيلي الدوري البرازيلي تجديد عقد نيمار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا.. استعدادا لأمم أفريقيا
"خزعبلات".. زاهي حواس يرد على تصريحات راصد الزلازل الهولندي بشأن الأهرامات