لندن تتهم بريطانيين بالانتماء لحزب الله وحضور معسكرات تدريب

وكالات

اتهمت الشرطة البريطانية رجلين بريطانيين من أصول لبنانية بالانتماء إلى حزب الله وحضور معسكرات تدريب تابعة له، كما وُجهت لأحدهما تهمة المساعدة في الحصول على قطع غيار لطائرات مسيّرة. ومثل المتهمان، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة بريطانية.

ويواجه أنيس مكي (40 عامًا)، تهمة حضور معسكر تدريب في قاعدة بركة جبور الجوية في لبنان عام 2021، والمشاركة في التحضير لأعمال وُصِفت بـ"الإرهابية"، والانتماء إلى حزب الله، والتعبير عن الدعم لكل من الحزب وحركة حماس.

كما اتُهم محمد هادي قصير (33 عامًا)، بالانتماء إلى حزب الله وحضور معسكر تدريبي في بفلية جنوب لبنان عام 2015 وفي قاعدة بركة جبور الجوية عام 2021. وقد أشار إلى أنه يدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وقالت المدعية البريطانية كريستيل بوس لمحكمة وستمنستر الجزئية، إن قصير كان "عضوًا راسخًا في حزب الله" وأنه تم العثور على صور له "يتدرب في معسكر يسيطر عليه حزب الله ويجري تدريبات على احتجاز الرهائن في عام 2015"، وفقًا لما أفادت وكالة "رويترز".

وأضافت بوس، أن مكي كان لديه إمكانية الوصول إلى "شبكة حزب الله واسعة النطاق" والتي كانت مرتبطة بتسهيل الحصول على قطع غيار لاستخدامها في المركبات الجوية غير المأهولة.

وأمر القاضي بول جولدسبرينج بحبس الرجلين احتياطيًا حتى مثولهما أمام محكمة أولد بيلي في العاصمة البريطانية لندن في 16 يناير المقبل.

وفي أبريل الماضي، تم إلقاء القبض على مكي وقصير في منازلهم بلندن، وأُعيد اعتقالهم الأسبوع الماضي عندما تم توجيه الاتهام إليهم لاحقًا.