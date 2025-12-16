وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ومركز التحكم بجنوب سيناء

مفتي الجمهورية يكرّم عددًا من الرموز الدينية والفكرية خلال الندوة الدولية

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هندسة كهرباء شرم الشيخ، بما في ذلك مركز خدمة العملاء، ومركز تقديم الخدمات لذوي الهمم وكبار السن، ومركز خدمة المستثمرين، كما تم تفقد المنطقة الذكية التي يستطيع من خلالها المشترك الحصول على الخدمات دون تدخل العنصر البشري.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الزيارة شملت تفقد مشروع إنشاء مركز التحكم في شبكات التوزيع في قطاع جنوب سيناء "مركز تحكم شرم الشيخ"، والذي يضم في نطاقه الجغرافي (11) محطة محولات، و(30) لوحة توزيع جهد متوسط، و(468) خلية (مغذيات دخول وخروج)، و(2805) محول، و(139) وحدة ربط حلقية ذكية (SRMU).

واستمع عصمت إلى شرح تفصيلي من المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حول خطة العمل لتأمين التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في نطاق عمل محافظة جنوب سيناء، ولا سيما مدينة شرم الشيخ.

وتناول الشرح توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية السياحية، وأهمية مركز التحكم الذي يربط منظومة توزيع الكهرباء في جنوب سيناء، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

كما استعرض انعكاس ذلك على جودة واستقرار واستمرارية التيار الكهربائي، ومتابعة الأعطال، والتصدي المسبق للعطل المحتمل، ومتابعة الشبكة.

وناقش الوزير القائمين على العمل في إجراءات السلامة والصحة المهنية، وخطط التأمين والطوارئ، ومعدلات الطاقة المباعة والمشتراة، وخفض الفقد، ومعدلات التحصيل، وغيرها من مجريات العمل.

وتطرق النقاش إلى دور مركز خدمة المستثمرين في تسهيل التعامل مع مستثمري المدينة، والتأكيد على العمالة المدربة وذات الكفاءة العالية، والمجهزة للتعامل والرد على كافة الاستفسارات، وتنفيذ المهام المطلوبة طبقًا للوائح المنظمة.

وعقد الوزير لقاء مع العاملين، ناقش خلاله أهمية تقديم الخدمات بجودة عالية، ودورهم في نقل صورة معبرة عن خطة التحديث والتطوير التي يشهدها قطاع الكهرباء.

وأكد أهمية الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية السياحية في مدينة شرم الشيخ، مشددًا على الالتزام وعدم التهاون في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والجودة في تقديم الخدمات الكهربائية.

وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة، واستراتيجية عمل، وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وميكنة التعامل مع المشتركين في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما شدد على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

واختتم بالإشارة إلى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع، في إطار ترشيد الاستهلاك، ومنع الهدر، وتعظيم العوائد، وتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي.