ملخص حفل جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم 2025

اختتم حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2025 "The best"، الذي أقيم اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأقيم حفل جوائز الأفضل في العالم لعام 2025، ، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وشهد حفل جوائز الأفضل في العالم لعام 2025، تقديم العديد من الجوائز، أبرزها تتويج نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى تتويج المدير الفني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بجائزة الأفضل في العالم.

أبرز أحداث حفل جوائز ذا بيست:

سانتياجو مونتيل لاعب نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025.

جماهير زاخو العراقي تتوج بجائزة أفضل جماهير في العالم لعام 2025.

لاعبة تشيلسي هانا هامبتون تتوج بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2025.

دوناروما حارس مان سيتي يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025.

سارينا فيجمان تتوج بجائزة أفضل مدربة في العالم لعام 2025 لفئة السيدات.

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إيتانا بونماتي تتوج بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2025، في فئة السيدات.

عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".