كواليس وفاة لاعب فنون قتالية غرقًا في نهر برازيلي

كتب : محمد عبد الهادي

06:09 م 16/12/2025

جيرونيمو دوس سانتوس

توفي لاعب فنون القتال المختلطة السابق، جيرونيمو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد غرقه في نهر ريو نيجرو قرب ساو غابرييل دا كاشويرا في البرازيل.

وأفادت التقارير بأن دوس سانتوس، المعروف بلقب "موندراجون"، اختفى بعد غطسه في النهر يوم الجمعة الماضي، قبل أن يعثر غواصو إدارة الإطفاء على جثته صباح أمس الاثنين، غارقة تحت الصخور على طول قاع النهر.

وأكدت بلدية ساو جابرييل دا كاشويرا وفاته، وعلّقت في بيان رسمي: "نتقدم بأحر التعازي لجميع أفراد عائلته وأصدقائه ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".

خاض دوس سانتوس مسيرة حافلة في فنون القتال المختلطة، حيث أجرى 72 نزالًا احترافيًا فاز في 45 منها، وكان آخر نزالاته في أبريل الماضي، حين فاز بالضربة القاضية في الجولة الأولى على أليكسي أولينيك، بطل "يو إف سي" السابق للوزن الثقيل، ضمن بطولة القتال بالأيدي العارية.

جيرونيمو دوس سانتوس وفاة لاعب لاعب فنون قتالية نهر ريو نيجرو

