آلاف الدمى في الملعب.. سر فوز مشجعي زاخر العراقي بجائزة أفضل جمهور في العالم

كتب : هند عواد

06:07 م 16/12/2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز جماهير نادي زاخو العراقي، بجائزة أفضل جمهور لعام 2025، بعد مبادرتهم الإنسانية في مايو الماضي.

سر فوز جماهير زاخو بجائزة أفضل جمهور في العالم؟

وفي مباراة زاخو ضد الحدود في الدوري العراقي، بمايو الماضي، قام مشجعو زاخو بإلقاء آلاف الدمى المحشوة إلى الملعب، ليتم التبرع بها لاحقا للأطفال المرضى.

وقال نادي زاخو في بيان رسمي:أظهر هذا المشهد الإنساني المثالي، المتمثل في إلقاء دُمى الأطفال داخل الملعب، قيمًا نبيلة حظيت بتقدير واسع من المجتمع الرياضي في كردستان والعراق وآسيا. جماهيرنا تمثل الركيزة الأساسية للفريق، وتواصل دائمًا لفت الأنظار بمبادراتها الإبداعية. نأمل أن يستمر دعمهم لنا ونحن نسعى لتحقيق مزيد من النجاحات".

"البيان واضح".. رد حاسم من وزارة الرياضة حول حقيقة تجميد مجلس الزمالك

بعد تألق منتخب الأردن.. ماذا قدم محمود الجوهري للكرة الأردنية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

