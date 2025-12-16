تفوق على لاعب الزمالك.. فيفا يعلن الفائز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف

آلاف الدمى في الملعب.. سر فوز مشجعي زاخر العراقي بجائزة أفضل جمهور في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز سانتياجو مونتيل، لاعب نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف لعام 2025.

وكان عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، ينافس على جائزة "بوشكاش"، بهدفه في شباك الأهلي.

وجاء هدف سانتياجو مونتيل خلال مباراة ضمن الدوري الأرجنتيني للمحترفين في مايو 2025، وذلك في مرمى إنديبندينتي ريفادافيا، من تسديدة استثنائية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وأصبح مونتيل ثاني لاعب أرجنتيني على التوالي يحصد الجائزة، بعد أليخاندرو جارناتشو الفائز بنسخة 2024.

