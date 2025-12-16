مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

تفوق على لاعب الزمالك.. فيفا يعلن الفائز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف

كتب : هند عواد

06:00 م 16/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سانتياجو مونتيل يفوز بجائزة بوشكاش
  • عرض 5 صورة
    سانتياجو مونتيل يفوز بجائزة بوشكاش
  • عرض 5 صورة
    سانتياجو مونتيل يفوز بجائزة بوشكاش
  • عرض 5 صورة
    سانتياجو مونتيل يفوز بجائزة بوشكاش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز سانتياجو مونتيل، لاعب نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف لعام 2025.

وكان عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، ينافس على جائزة "بوشكاش"، بهدفه في شباك الأهلي.

وجاء هدف سانتياجو مونتيل خلال مباراة ضمن الدوري الأرجنتيني للمحترفين في مايو 2025، وذلك في مرمى إنديبندينتي ريفادافيا، من تسديدة استثنائية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وأصبح مونتيل ثاني لاعب أرجنتيني على التوالي يحصد الجائزة، بعد أليخاندرو جارناتشو الفائز بنسخة 2024.

اقرأ أيضًا:

"البيان واضح".. رد حاسم من وزارة الرياضة حول حقيقة تجميد مجلس الزمالك

بعد تألق منتخب الأردن.. ماذا قدم محمود الجوهري للكرة الأردنية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جائزة بوشكاش عمرو ناصر الزمالك سانتياجو مونتيل لاعب إنديبندينتي هدف عمرو ناصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر