فيديو أهداف مباراة ريال مدريد و ألافيس في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

12:51 ص 15/12/2025
نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره ألافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد الموافق 14 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد و ألافيس

وسجل هدف تقدم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 24، ليدرك فريق ألافيس هدف التعادل عن طريق اللاعب كارلوس فيسنتي في الدقيقة 68، ثم يحرز رودريجو هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 76 من زمن المباراة ليخطف ريال مدريد ثلاثة نقاط ثمينة في الدوري.

ترتيب ريال مدريد و ألافيس في الدوري

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد نقاطه إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر.

ريال مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد اليوم ترتيب ريال مدريد في الدوري

