في قضية الفيديوهات الخادشة.. اليوم محاكمة هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، والتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، وذلك عقب توجيه النيابة العامة لهما اتهامات بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، تتضمن إيحاءات مباشرة وتستهدف – بحسب التحقيقات – الإساءة للحياء العام.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها "محمد أوتاكا"، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد رفضت المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها ببث فيديوهات خادشة ونشر الفسق والفجور، وتأييد الحكم الصادر بحقها.

وفي وقت سابق، كانت محكمة القاهرة الاقتصادية عاقبت البلوجر محمد أوتاكا، بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.