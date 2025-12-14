أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس لـ6 أيام القبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد، إلى الجمعة 19 ديسمبر، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية من (3:9) صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

طقس يومي الإثنين والثلاثاء

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط للرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس من الأربعاء إلى الجمعة

نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.