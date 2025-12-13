"ممتع وغيابه مؤثر".. سلوت يتغنى بمحمد صلاح بعد لقاء برايتون

تغنى الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بالمصري محمد صلاح، عقب الفوز على برايتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي، كما تطرق للحديث للتحديات التي ستواجه الفريق مع رحيل الفرعون للمشاركة دوليا.

وعن أداء صلاح الذي شارك كبديل وقلب موازين المباراة، قال سلوت عقب المباراة: "لقد كان مصدرا دائما للتهديد، أعتقد أن لمسته الأولى كانت بمثابة تمريرة حاسمة لماك أليستر، لقد كان حاضرا باستمرار في كل محاولاتنا الخطيرة".

وأضاف: "كان من الممتع رؤيته يلعب بهذا الشكل، لكنه في الحقيقة ليس أمرا مفاجئا، لأنه فعل ذلك مرات عديدة بقميص ليفربول".

وانتقل سلوت للحديث عن التحدي القادم المتمثل في غياب صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، قائلا: "سيسافر إلى مصر للمشاركة في البطولة، وهذا يعني بالنسبة لنا غياب لاعب آخر مؤثر، ونحن في الأساس لم يكن لدينا عدد كبير من اللاعبين المتاحين اليوم".

واختتم سلوت تصريحاته: "هذا أمر كنا نعرفه قبل بداية الموسم، كنا نعلم أنه سيذهب إلى هناك، نأمل أن يعود لاعب أو لاعبان من الإصابة لتعويض هذا النقص، لكن في الواقع أتوقع عودة لاعب واحد فقط، وسنرى ما سيحدث".