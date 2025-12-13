في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وفاز الريدز على برايتون بثنائية دون رد، حيث افتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني بتمريرة حاسمة من محمد صلاح في الدقيقة 60.

وكان صلاح قد شارك في الدقيقة 25 من الشوط الأول، بعد الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق جو جوميز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جاء برايتون بالمركز التاسع برصيد 23 نقطة.