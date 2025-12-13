مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

2 0
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

2 0
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

07:21 م 13/12/2025

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وفاز الريدز على برايتون بثنائية دون رد، حيث افتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني بتمريرة حاسمة من محمد صلاح في الدقيقة 60.

وكان صلاح قد شارك في الدقيقة 25 من الشوط الأول، بعد الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق جو جوميز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جاء برايتون بالمركز التاسع برصيد 23 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة ليفربول وبرايتون الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق