يلاقي فريق بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال، 2025 المقامة بقطر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويلاقي بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي البطولة، بعدما حقق الفوز في الأدوار التمهيدية، على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة نظيفة، ثم الفوز على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفلامنجو:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من لاعب فلامنجو من داخل منطقة الجزاء، تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 14: عرضية من لاعب فلامنجو يبعدها دفاع فريق بيراميدز.

الدقيقة 18: رأسية من فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز تخرج أعلى مرمى فلامنجو.

الدقيقة 24: ليو بيريرا يحرز الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز.