أسيست صلاح.. شاهد هدف ليفربول الثاني في مرمى برايتون

يتقدم ليفربول على نظيره برايتون بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة لموسم 2025/26.

وافتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل للريدز في الدقيقة الأولى من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني بتمريرة من محمد صلاح في الدقيقة 60.

وأصبح محمد صلاح أكثر من ساهم في الأهداف مع نادي واحد (تسجيل وتمريرات حاسمة) في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 277 مساهمة تهديفية.

وفض صلاح الشراكة مع أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، الذي كان يتربع على القمة برصيد 276 مساهمة، لينفرد الملك المصري بالرقم القياسي كأعظم مساهم في أهداف لنادٍ واحد في تاريخ المسابقة.