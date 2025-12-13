مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

0 0
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

أسيست صلاح.. شاهد هدف ليفربول الثاني في مرمى برايتون

كتب : محمد القرش

06:55 م 13/12/2025

برايتون وليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتقدم ليفربول على نظيره برايتون بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة لموسم 2025/26.

وافتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل للريدز في الدقيقة الأولى من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني بتمريرة من محمد صلاح في الدقيقة 60.

وأصبح محمد صلاح أكثر من ساهم في الأهداف مع نادي واحد (تسجيل وتمريرات حاسمة) في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 277 مساهمة تهديفية.

وفض صلاح الشراكة مع أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، الذي كان يتربع على القمة برصيد 276 مساهمة، لينفرد الملك المصري بالرقم القياسي كأعظم مساهم في أهداف لنادٍ واحد في تاريخ المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برايتون ليفربول محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق