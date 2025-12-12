كشف جلال عبد الرحمن، لاعب نادي يونيون برلين الألماني تحت 17 عاما، كواليس تواصل مسؤولي منتخب مصر معه، من أجل الانضمام لمنتخب الشباب.

وفي تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، قال صاحب الأصول المصرية: "بالفعل حدث ذلك، تواصل معي العديد من الأشخاص والوسطاء بسبب أصولي المصرية".

وأضاف: "استفسروا عن وضعي وإمكانية تمثيل المنتخب، وهذا الاهتمام يسعدني ويؤكد أن هناك متابعة للمحترفين في الخارج".

وواصل: "أنا أزور مصر كثيراً، وكنت هناك في أوقات سابقة عديدة، عندما أزور مصر، أحرص دائماً على التواجد وسط عائلتي، فهذا هو الدفء الذي أبحث عنه، وبالطبع، كأي زائر لمصر، لا يمكن أن أفوت زيارة الأهرامات، فهي مكان مذهل".

واختتم لاعب يونيون برلين تصريحاته: "الفلافل (الطعمية) هي الأكلة المصرية الأحب إلى قلبي، ولا يمكنني مقاومتها عندما أكون في مصر".