مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

لاعب يونيون برلين: مسؤولو منتخب مصر تواصلوا معي.. والطعمية أكلتي المفضلة

كتب : مصراوي

02:09 م 12/12/2025

جلال عبد الرحمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف جلال عبد الرحمن، لاعب نادي يونيون برلين الألماني تحت 17 عاما، كواليس تواصل مسؤولي منتخب مصر معه، من أجل الانضمام لمنتخب الشباب.

وفي تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، قال صاحب الأصول المصرية: "بالفعل حدث ذلك، تواصل معي العديد من الأشخاص والوسطاء بسبب أصولي المصرية".

وأضاف: "استفسروا عن وضعي وإمكانية تمثيل المنتخب، وهذا الاهتمام يسعدني ويؤكد أن هناك متابعة للمحترفين في الخارج".

وواصل: "أنا أزور مصر كثيراً، وكنت هناك في أوقات سابقة عديدة، عندما أزور مصر، أحرص دائماً على التواجد وسط عائلتي، فهذا هو الدفء الذي أبحث عنه، وبالطبع، كأي زائر لمصر، لا يمكن أن أفوت زيارة الأهرامات، فهي مكان مذهل".

واختتم لاعب يونيون برلين تصريحاته: "الفلافل (الطعمية) هي الأكلة المصرية الأحب إلى قلبي، ولا يمكنني مقاومتها عندما أكون في مصر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جلال عبد الرحمن نادي هيرتا برلين منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة