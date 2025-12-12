إعلان

أمطار على القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

03:43 م 12/12/2025

سقوط أمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلاً بشأن طقس الساعات المقبلة، حيث أكدت أن أجواء غائمة تسود حاليًا على القاهرة الكبرى تحجب أشعة الشمس، وقد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأضافت أنه مع استمرار تدفق السحب الممطرة على الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٩ درجة مئوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار خفيفة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أخبار الطقس حالة الطقس الطقس سقوط أمطار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة